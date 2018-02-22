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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62906 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76829 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79562 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107290 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100368 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104542 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111522 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Тренер "Шахтера": вратарь "Ромы" помешал нам достичь другого результата

Тренер "Шахтера": вратарь "Ромы" помешал нам достичь другого результата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Португальский наставник “Шахтера” Паулу Фонсека подвел итог первой баталии 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской “Ромой” (2:1). Сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Играть против итальянских команд очень сложно. Особенно, если они забивают первыми. Они организованно действуют в обороне, и в таком случае трудно противостоять им. Наша команда здорово себя проявила во втором тайме. Поверьте, трудно после зимней паузы оставаться в хорошей физической форме. Мы не закончили матч с другим результатом только потому, что вратарь „Ромы“ выдал отличный матч и не раз спасал свою команду”, — отметил португалец.

Кроме того, наставник отметим, что защитник “горняков” Кривцов по предварительным оценкам из-за повреждения пропустит несколько недель.

Зато полузащитник дончан Тарас Степаненко заявил, что “Рома” не является сильным соперником чем “оранжево-черные”: “в перерыве тренеры акцентировали, что это лишь первый матч, поэтому нельзя терять голову и пропускать второй гол. Шансы остаются 50 на 50. Матч в Риме будет очень тяжелым. „Рома“ не сильнее нас — равный соперник, которого можно проходить, но нужно приложить максимум усилий”.

Добавим также, ответный матч пройдет 13 февраля на стадионе “Олимпико”.

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