Тренер "Шахтера": вратарь "Ромы" помешал нам достичь другого результата

“Играть против итальянских команд очень сложно. Особенно, если они забивают первыми. Они организованно действуют в обороне, и в таком случае трудно противостоять им. Наша команда здорово себя проявила во втором тайме. Поверьте, трудно после зимней паузы оставаться в хорошей физической форме. Мы не закончили матч с другим результатом только потому, что вратарь „Ромы“ выдал отличный матч и не раз спасал свою команду”, — отметил португалец.

Кроме того, наставник отметим, что защитник “горняков” Кривцов по предварительным оценкам из-за повреждения пропустит несколько недель.

Зато полузащитник дончан Тарас Степаненко заявил, что “Рома” не является сильным соперником чем “оранжево-черные”: “в перерыве тренеры акцентировали, что это лишь первый матч, поэтому нельзя терять голову и пропускать второй гол. Шансы остаются 50 на 50. Матч в Риме будет очень тяжелым. „Рома“ не сильнее нас — равный соперник, которого можно проходить, но нужно приложить максимум усилий”.

Добавим также, ответный матч пройдет 13 февраля на стадионе “Олимпико”.