Тренер "Шахтаря": воротар "Роми" завадив нам досягти іншого результату

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Португальський наставник “Шахтаря” Паулу Фонсека підбив підсумок першої баталії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з італійською “Ромою” (2:1). Повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Грати проти італійських команд дуже складно. Особливо, якщо вони забивають першими. Вони організовано діють в обороні, і в такому випадку важко протистояти їм. Наша команда здорово себе проявила в другому таймі. Повірте, важко після зимової паузи залишатися в гарній фізичній формі. Ми не закінчили матч з іншим результатом тільки тому, що воротар „Роми“ видав відмінний матч і не раз рятував свою команду”, — наголосив португалець.

Крім того, наставник відзначимо, що захисник “гірників” Кривцов за попередніми оцінками через пошкодження пропустить кілька тижнів.

Натомість півзахисник донеччан Тарас Степаненко заявив, що “Рома” не є сильнішим суперником за “оранжево-чорних”: “у перерві тренери акцентували, що це лише перший матч, тому не можна втрачати голову і пропускати другий гол. Шанси залишаються 50 на 50. Матч у Римі буде дуже важким. „Рома“ не сильніша за нас — рівний суперник, якого можна проходити, але потрібно докласти максимум зусиль”.

Додамо також, матч-відповідь пройде 13-го лютого на стадіоні “Олімпіко”.

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