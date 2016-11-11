Трансформаторная подстанция сгорела в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киево-Святошинском районе в селе Гатное полностью сгорела трансформаторная подстанция. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Киевской области.
В оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре в трансформаторной подстанции на улице Токолева села Гатное.
На место вызова было направлено отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Чабаны.
Пожарные установили, что возгорание возникло в трансформаторной подстанции. Пожар был ликвидирован в 21:05.
В результате возгорания огнем полностью уничтожена трансформаторная подстанция. Вероятной причиной пожара является короткое замыкание электросети.