Трансформаторная подстанция сгорела в Киевской области

В оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре в трансформаторной подстанции на улице Токолева села Гатное.

На место вызова было направлено отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Чабаны.

Пожарные установили, что возгорание возникло в трансформаторной подстанции. Пожар был ликвидирован в 21:05.

В результате возгорания огнем полностью уничтожена трансформаторная подстанция​. Вероятной причиной пожара является короткое замыкание электросети.