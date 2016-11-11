Трансформаторна підстанція згоріла на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Києво-Святошинському районі в селі Гатне вщент згоріла трансформаторна підстанція. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Київській області.
До оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу в трансформаторній підстанції на вулиці Токолева села Гатне.
На місце виклику направлено відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани.
Вогнеборці встановили, що загорання виникло в трансформаторній підстанції. Пожежу було ліквідовано о 21:05.
Внаслідок загорання вогнем знищено трансформаторну підстанцію повністю. Ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення електромережі.