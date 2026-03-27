Трамп утверждает, что ЦРУ сообщило ему о гомосексуальности нового верховного лидера Ирана
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о получении разведданных относительно ориентации Моджтабы Хаменеи. В Иране однополые отношения караются согласно законам шариата.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ЦРУ сообщило ему о гомосексуальности нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
На вопрос ведущего в эфире Fox News в четверг: "Сообщало ли вам ЦРУ, что аятолла-младший - гей?" Трамп ответил: "Ну, они говорили это, но я не знаю, только ли они. Думаю, многие так говорят. Это плохо сказывается на его позиции в этой стране".
Трамп не указал, какие доказательства подтверждают утверждения ЦРУ. Гомосексуальность в Иране является незаконной, поскольку однополые отношения считаются нарушением исламских ценностей и наказываются в соответствии с шариатским правом страны.
Ранее New York Post сообщала, что Трамп был проинформирован по этому вопросу. Ранее Трамп ставил под сомнение, жив ли вообще новый верховный лидер Ирана после ударов США.
