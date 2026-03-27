Трамп утверждает, что ЦРУ сообщило ему о гомосексуальности нового верховного лидера Ирана

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Дональд Трамп заявил о получении разведданных относительно ориентации Моджтабы Хаменеи. В Иране однополые отношения караются согласно законам шариата.

Трамп утверждает, что ЦРУ сообщило ему о гомосексуальности нового верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ЦРУ сообщило ему о гомосексуальности нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На вопрос ведущего в эфире Fox News в четверг: "Сообщало ли вам ЦРУ, что аятолла-младший - гей?" Трамп ответил: "Ну, они говорили это, но я не знаю, только ли они. Думаю, многие так говорят. Это плохо сказывается на его позиции в этой стране".

Трамп не указал, какие доказательства подтверждают утверждения ЦРУ. Гомосексуальность в Иране является незаконной, поскольку однополые отношения считаются нарушением исламских ценностей и наказываются в соответствии с шариатским правом страны.

Ранее New York Post сообщала, что Трамп был проинформирован по этому вопросу. Ранее Трамп ставил под сомнение, жив ли вообще новый верховный лидер Ирана после ударов США.

В США не знают, жив ли верховный лидер Ирана - Трамп16.03.26, 20:35 • 6219 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Иран