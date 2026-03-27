Трамп стверджує, що ЦРУ повідомило його про гомосексуальність нового верховного лідера Ірану
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про отримання розвідданих щодо орієнтації Моджтаби Хаменеї. В Ірані одностатеві стосунки караються згідно з законами шаріату.
Президент США Дональд Трамп заявив, що ЦРУ повідомило його про гомосексуальність нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
На запитання ведучого в ефірі Fox News у четвер: "Чи повідомляло вам ЦРУ, що аятола-молодший - гей?" Трамп відповів: "Ну вони говорили це, але я не знаю, чи лише вони. Думаю, багато хто так говорить. Це погано позначається на його позиції у цій країні".
Трамп не зазначив, які докази підтверджують твердження ЦРУ. Гомосексуальність в Ірані є незаконною, оскільки одностатеві відносини вважаються порушенням ісламських цінностей і караються відповідно до шаріатського права країни.
Раніше New York Post повідомляла, що Трамп був проінформований з цього питання. Раніше Трамп ставив під сумнів, чи взагалі новий верховний лідер Ірану живий після ударів США.
