Трамп: сын Усамы бен Ладена был убит в результате операции США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Хамза бен Ладен, сын и потенциальный преемник лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, был убит в ходе контртеррористической операции США, подтвердил в субботу президент США Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на NBC News.
Он был убит в ходе операции в Афганистане/Пакистане, говорится в заявлении Белого дома.
Это не только лишит группу "важного лидерства и символической связи с отцом, но и подрывает важную оперативную деятельность группы", говорится в заявлении.
Напомним, в 2016 году сын бен Ладена заявил, что планирует отомстить США за отца.