Трамп: син Усами бен Ладена був убитий у результаті операції США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Хамза бен Ладен, син і потенційний наступник лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена, був убитий під час контртерористичної операції США, підтвердив в суботу президент США Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на NBC News.
Він був убитий під час операції в Афганістані/Пакистані, йдеться в заяві Білого дому.
Це не тільки позбавить угруповання "важливого лідерства і символічного зв'язку з батьком, а й підриває важливу оперативну діяльність угруповання", йдеться в заяві.
Нагадаємо, у 2016 році син бен Ладена заявляв, що планує помститися США за батька.