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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54328 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73205 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 128324 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128875 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129009 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 124733 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 159671 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117800 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141400 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145263 просмотра

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Трамп прокомментировал 16 судебных исков на него из-за введения ЧП

Трамп прокомментировал 16 судебных исков на него из-за введения ЧП

Киев  •  УНН

 • 7223 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп прокомментировал 16 исков в суд из-за введения режима чрезвычайного положения, заявив, что это было ожидаемо, потому что штаты, подавшие иски возглавляют демократы. Об этом американский лидер написал в Twitter, передает УНН.

"Как я и предполагал, 16 штатов, возглавляемых преимущественно демократами и радикальными левыми, подали иск в, конечно, 9-го округ! Калифорния, штат, который потратил миллиарды долларов на свою скоростную железную дорогу, без надежды на завершение ее строительства, кажется, возглавляет этот процесс!", - утверждает президент США.

Напомним, власти Калифорнии и еще 15 штатов направили иск в окружной суд на севере Калифорнии с целью обжаловать решение президента США Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны.

Аналогичный иск подало в пятницу объединение поборников прав потребителей Public Citizen. Оно действовало от имени группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях. В иске правозащитная группа утверждает, что, вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и его решение противоречит принципу разделения властей.

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Как сообщал УНН, в минувшую пятницу Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвени, это позволит Трампу получить в общей сложности около 8 млрд долларов. Средства пойдут на строительство или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью в 376,5 км.

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Ранее Трамп и республиканцы пытались включить в госбюджет более 5,7 млрд долларов на строительство барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 произошла приостановка работы федерального правительства, которая длилась рекордные 35 дней.

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As I predicted, 16 states, led mostly by Open Border Democrats and the Radical Left, have filed a lawsuit in, of course, the 9th Circuit! California, the state that has wasted billions of dollars on their out of control Fast Train, with no hope of completion, seems in charge!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 февраля 2019

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