Трамп прокоментував 16 судових позовів на нього через введення НС

"Як я і передбачав, 16 штатів, очолюваних переважно демократами і радикальними лівими, подали позов до, звичайно, 9-го округу! Каліфорнія, штат, який витратив мільярди доларів на свою швидкісну залізницю, без надії на завершення її будівництва, здається, очолює цей процес!", - стверджує президент США.

Нагадаємо, влада Каліфорнії і ще 15 штатів направили позов до окружного суду на півночі Каліфорнії з метою оскаржити рішення президента США Дональда Трампа щодо введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни.

Аналогічний позов подало в п’ятницю об’єднання поборників прав споживачів Public Citizen. Воно діяло від імені групи захисників навколишнього середовища і трьох землевласників зі штату Техас, яких раніше федеральний уряд попередило про те, що ділянки стіни будуть побудовані на їх землях. У позові правозахисна група стверджує, що, вводячи режим НС, американський лідер перевищує свої повноваження, передбачені федеральними законами про надзвичайні положеннях, і що його рішення суперечить принципу поділу влади.

Як повідомляв УНН, у минулу п’ятницю Трамп підписав декларацію про введення режиму НС на південному кордоні країни. Як розповів на телефонному брифінгу журналістам виконуючий обов’язки керівника апарату співробітників Білого дому Мік Малвені, це дозволить Трампу отримати в цілому близько 8 млрд доларів. Кошти підуть на зведення або ремонт огорож на ділянці кордону з Мексикою протяжністю в 376,5 км.

Раніше Трамп і республіканці намагалися включити до держбюджету понад 5,7 млрд доларів на спорудження бар’єру на кордоні з Мексикою. Через суперечки на цей рахунок 22 грудня 2018 року сталась припинення роботи федерального уряду, що тривала рекордні 35 днів.

As I predicted, 16 states, led mostly by Open Border Democrats and the Radical Left, have filed a lawsuit in, of course, the 9th Circuit! California, the state that has wasted billions of dollars on their out of control Fast Train, with no hope of completion, seems in charge!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 лютого 2019 р.