Трамп поздравил SpaceX с запуском к МКС нового корабля Dragon-2

“NASA снова „зажигает“. Замечательная работа и успех. Приветствую SpaceX и всех!”, — сказал он.

Накануне компания SpaceX запустила первый в истории пилотируемый корабль Dragon-2 с мыса Канаверал во Флориде. Запуск стал испытательным, а на его борту вместо экипажа находится манекен Рипли, названный в честь героини фильма “Чужие”. Корабль отправился к Международной космической станции (МКС), на которую должен доставить 180 кг грузов.

Если миссия пройдет успешно, то в апреле компания проведет тестирование системы аварийного прекращения полета, после чего в июле запустит Dragon-2 с экипажем.

We’ve got NASA “rocking” again. Great activity and success. Congrats to SPACEX and all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 березня 2019 р.

Напоминаем, Crew Dragon высотой 4,9 метра на вершине ракеты Falcon 9 взлетел с Космического центра имени Кеннеди во Флориде в США в 9:49 по Киеву, в нем был манекен по прозвищу Рипли. По данным NASA, экипаж из трех человек на космической станции должен встретить Crew Dragon из около 181 кг припасов и испытательным оборудованием рано утром в воскресенье. Астронавт США Энн Макклейн и канадский астронавт Дэвид Сен-Жак проведут испытания и осмотрят кабину Crew Dragon.