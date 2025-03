Трамп привітав SpaceX з запуском до МКС новітнього корабля Dragon-2

“NASA знову „запалює“. Чудова робота і успіх. Вітаю SpaceX і всіх!”, — сказав він.

Напередодні компанія SpaceX запустила перший в історії пілотований корабель Dragon-2 з мису Канаверал у Флориді. Запуск став випробувальним, а на його борту замість екіпажу перебуває манекен Ріплі, названий на честь героїні фільму “Чужі”. Корабель відправився до Міжнародної космічної станції (МКС), на яку повинен доставити 180 кг вантажів.

Якщо місія пройде успішно, то в квітні компанія проведе тестування системи аварійного припинення польоту, після чого в липні запустить Dragon-2 з екіпажем.

Нагадуємо, Crew Dragon висотою 4,9 метра на вершині ракети Falcon 9 злетів з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді в США о 9:49 за Києвом, у ній був манекен на прізвисько Ріплі. За даними NASA, екіпаж з трьох осіб на космічній станції повинен зустріти Crew Dragon з близько 181 кг припасів та випробувальним обладнанням рано вранці в неділю. Астронавт США Енн Макклейн і канадський астронавт Девід Сен-Жак проведуть випробування і оглянуть кабіну Crew Dragon.