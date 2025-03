Трамп пообещал выплачивать госдолг США

В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал погасить задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами в течение двух президентских сроков.

"Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг", - цитирует слова американского лидера в среду корреспондент CBS в Белом доме Марк Ноулс.

"We're going to start paying down debt," said Pres Trump, in a rare mention of the issue. "We have a lot of debt." Latest Debt posting is $ 21.697-trillion. On the day he took office, it was $ 19.947-trillion.

- Mark Knoller (@markknoller) 31 октября 2018

Некоторые обозреватели отмечают, что несмотря на задекларированный президентом США курс на сокращение федерального долга США и расходов, администрация активно обращается к кредиторам, чтобы покрыть средства, недополученные бюджетом из-за сокращения налогов в США и увеличение бюджета Минобороны и др.

Как ранее информировал УНН, рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США опустился за неделю на 4 процентных пункта и достиг 40%. Такие данные своего опроса обнародовала в понедельник социологическая служба Gallup.