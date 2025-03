Трамп пообіцяв виплачувати держборг США

У ході своєї виборчої кампанії Трамп обіцяв погасити заборгованість федерального уряду США перед своїми кредиторами протягом двох президентських каденцій.

“Ми почнемо виплачувати борг. У нас значний борг”, — цитує слова американського лідера у середу кореспондент CBS у Білому домі Марк Ноулс.

“We’re going to start paying down debt,” said Pres Trump, in a rare mention of the issue. “We have a lot of debt.” Latest Debt posting is $21.697-trillion. On the day he took office, it was $19.947-trillion.

— Mark Knoller (@markknoller) 31 жовтня 2018 р.

Деякі огладячі відзначають, що попри задекларований президентом США курс на скорочення федерального боргу США та видатків, адміністрація активно звертається до кредиторів, щоб покрити кошти, недоотримані бюджетом через скорочення податків у США та збільшення бюджету Міноборони та ін.

