Трагический случай на футбольном матче в Перу: молния поразила игроков
Киев • УНН
Во время регионального футбольного турнира в Перу молния убила 39-летнего игрока и травмировала еще 5 человек. Среди пострадавших - вратарь с ожогами и двое подростков, все находятся в стабильном состоянии.
Во время футбольного матча в Перу, молния убила 39-летнего футболиста, еще 5 человек пострадали, среди которых двое детей.
Пишет УНН со ссылкой на The Sun.
Во время регионального турнира в районе Чилка провинции Уанкайо в Перу, где играли местные команды, отменили ру на 22-й минуте, из-за грома.
Уанкайо - высокогорный район, который расположен на высоте 10 659 футов над уровнем моря. Именно во время того, как судья объявил об отмене игры, в 39-летнего футболиста Хосе Уго де ла Крус Меза попала молния, он умер мгновенно.
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Его коллега, вратарь Хуан Чокка Льякта, также пострадал от прямого удара молнии и был доставлен в больницу с ожогами.
Также пострадали два подростка в возрасте 16 и 19 лет и 24-летний мужчина. Они находятся в стабильном состоянии.
Напомним,
В Германии от удара молнии пострадало 10 человек.