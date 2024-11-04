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Трагический случай на футбольном матче в Перу: молния поразила игроков

Трагический случай на футбольном матче в Перу: молния поразила игроков

Киев  •  УНН

10:36 • 6107 просмотра

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Во время регионального футбольного турнира в Перу молния убила 39-летнего игрока и травмировала еще 5 человек. Среди пострадавших - вратарь с ожогами и двое подростков, все находятся в стабильном состоянии.

Во время футбольного матча в Перу, молния убила 39-летнего футболиста, еще 5 человек пострадали, среди которых двое детей.

Пишет УНН со ссылкой на The Sun.

Во время регионального турнира в районе Чилка провинции Уанкайо в Перу, где играли местные команды, отменили ру на 22-й минуте, из-за грома.

Уанкайо - высокогорный район, который расположен на высоте 10 659 футов над уровнем моря. Именно во время того, как судья объявил об отмене игры, в 39-летнего футболиста Хосе Уго де ла Крус Меза попала молния, он умер мгновенно.

На Ровенщине молния убила человека: как действовать во время грозы2 июля 2024, 13:41 • 15895 просмотров

Его коллега, вратарь Хуан Чокка Льякта, также пострадал от прямого удара молнии и был доставлен в больницу с ожогами.

Также пострадали два подростка в возрасте 16 и 19 лет и 24-летний мужчина. Они находятся в стабильном состоянии.  

Напомним,

В Германии от удара молнии пострадало 10 человек.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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