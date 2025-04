Traffic Devils победили в номинации Best CIS Affiliate на международной конференции SIGMA Balkans

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинская медиабаинговая команда Traffic Devils, основателем которой является Александр Слобоженко, получила награду в номинации Best CIS Affiliate of the year-2022 на конференции SIGMA Balkans, которая проходила в столице Сербии Белграде 23-24 августа, сообщили организаторы и основатели премии на своем официальном сайте sigma.world. Полученная украинской командой награда считается одной из наиболее престижных в мире в сфере медиабаинга, пишет УНН.