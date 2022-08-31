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Traffic Devils победили в номинации Best CIS Affiliate на международной конференции SIGMA Balkans

Киев • УНН

 • 315719 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинская медиабаинговая команда Traffic Devils, основателем которой является Александр Слобоженко, получила награду в номинации Best CIS Affiliate of the year-2022 на конференции SIGMA Balkans, которая проходила в столице Сербии Белграде 23-24 августа, сообщили организаторы и основатели премии на своем официальном сайте sigma.world. Полученная украинской командой награда считается одной из наиболее престижных в мире в сфере медиабаинга, пишет УНН.

Traffic Devils победили в номинации Best CIS Affiliate на международной конференции SIGMA Balkans

В номинации Best CIS Affiliate были представлены команды-лидеры, работающие в сфере гемблинга в странах, входящих в группу стран Восточной Европы, которых отобрало специальное жюри. Конкурентами “дьяволов” были компании Offerwall, Zorbasmedia и Traffic Squad.

Награда вручается партнерам, которые постоянно в курсе трендов в быстрорастущей отрасли iGaming. При отборе кандидатов жюри рассматривают инновационные предложения трафика, стратегию и творческое использование новых технологий.

"Приятно, что в этом году организаторы конференции отметили и наградили в данной номинации украинскую команду Traffic Devils, - рассказала CEO Виктория Тихачова. - Это важное достижение, поскольку SiGMA является одним из ведущих организаторов престижных мероприятий и премий в сфере гемблинга и медиабаинга".

Как известно, конференция SiGMA, основанная Эманом Пулисом, является ведущим мировым центром для всего, что связано с индустрией iGaming, включая регулирование, ответственную игру и даже маркетинг, связанный с этим сектором. Саммит объединяет операторов, провайдеров, ІТ-специалистов, новаторов, предпринимателей и инвесторов всех мастей, от казино до наземных и даже криптоставок, на три дня панелей, дискуссий, основных выступлений, семинаров и самых разных развлечений и нетворкинг-мероприятий.

Благодаря расширению SiGMA в другие области через вертикали цифрового маркетинга (Affiliate Grand Slam), новых технологий (AIBC) и медицинских технологий (Med-Tech World), группа SiGMA зарекомендовала себя как восходящая звезда в нескольких отраслях, объединяя лучших и умнейших в нескольких ведущих секторах экономики с невероятным потенциалом роста.

Помимо конференции, SiGMA известна своими благотворительными проектами. В этом году на благотворительном аукционе собрали 19 000 евро для проектов фонда SiGMA. На аукционе продали несколько произведений искусства и NFT, в том числе произведения мальтийского художника Derek Mason, работающего маслом, чьи работы в настоящее время висят в Бурдж-Халифе, а также в метавселенной, и креатив NFT Gnomeevil.

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