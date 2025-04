Traffic Devils перемогли у номінації Best CIS Affiliate на міжнародній конференції SIGMA Balkans

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Українська медіабаїнгова команда Traffic Devils, засновником якої є Олександр Слобоженко, здобула нагороду у номінації Best CIS Affiliate of the year-2022 на конференції SIGMA Balkans, яка проходила у столиці Сербії Белграді 23-24 серпня, повідомили організатори та засновники премії на своєму офіційному сайті sigma.world. Отримана українською командою нагорода вважається однією з найпрестижніших у світі медіабаїнгу, пише УНН.