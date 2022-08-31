Traffic Devils перемогли у номінації Best CIS Affiliate на міжнародній конференції SIGMA Balkans

У номінації Best CIS Affiliate були представлені команди-лідери, що працюють у сфері гемблінгу в країнах, що входять до групи країн Східної Європи, яких відібрало спеціальне журі. Конкурентами “дияволів” були компанії Offerwall, Zorbasmedia та Traffic Squad.

Нагорода вручається партнерам, які постійно знають тренди в швидкозростаючій галузі iGaming. Під час відбору кандидатів журі розглядають інноваційні пропозиції трафіку, стратегію та творче використання нових технологій.

"Приємно, що цього року організатори конференції відзначили та нагородили у цій номінації українську команду Traffic Devils, - розповіла CEO Вікторія Тихачова. - Це важливе досягнення, оскільки SiGMA є одним із провідних організаторів престижних заходів та премій у сфері гемблінгу та медіабаїнгу".

Як відомо, конференція SiGMA, започаткована Еманом Пулісом, є провідним світовим центром для всього, що пов'язано з індустрією iGaming, включаючи регулювання, відповідальну гру і навіть маркетинг, пов'язаний з цим сектором. Саміт об'єднує операторів, провайдерів, ІТ-фахівців, новаторів, підприємців та інвесторів усіх мастей, від казино до наземних і навіть криптоставок, на три дні панелей, дискусій, основних виступів, семінарів та найрізноманітніших розваг та нетворкінг-заходів.

Завдяки розширенню SiGMA в інші області через вертикалі цифрового маркетингу (Affiliate Grand Slam), нових технологій (AIBC) та медичних технологій (Med-Tech World), група SiGMA зарекомендувала себе як висхідна зірка в кількох галузях, об'єднуючи кращих та найрозумніших у кількох провідних секторах економіки з неймовірним потенціалом зростання.

Окрім конференції, SiGMA відома своїми благодійними проектами. Цього року на благодійному аукціоні зібрали 19 тисяч євро для проектів фонду SiGMA. На аукціоні продали кілька творів мистецтва та NFT, у тому числі твори мальтійського художника Derek Mason, який працює олією, чиї роботи нині висять у Бурдж-Халіфі, а також у метавсесвіті, та креатив NFT Gnomeevil.