Toyota отзывает более миллиона автомобилей с потенциальным дефектом

Toyota Motor Co. заявила, что отзывает более один миллион автомобилей из-за дефекта, который может привести к нераскрытию подушек безопасности и, соответственно, повышает риск получения травм. Об этом передает УНН соссылкой на Associated ссылкой на Associated Press и Reuters.

Японский автопроизводитель Toyota отзывает 1,12 миллиона американских автомобилей в свои мастерские по всему миру, поскольку возможное короткое замыкание в датчике может привести к тому, что подушки безопасности не сработают должным образом.

Следует отметить, что это уже очередной крупный отзыв для автопроизводителя, - в ноябре Toyota объявил об отзыве более 1,85 миллиона спортивных внедорожников RAV4 из-за пожароопасности, связанной с аккумуляторами.

Отзыву подлежат подлежат автомобили с газовым двигателем и гибридные автомобили с 2020 по 2022 года выпуска. Как сообщается, дилеры должны, при необходимости, бесплатно заменить датчики. Владельцы будут проинформированы о результатах ремонта в середине февраля 2024 года.

Из-за скандала с данными краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью, Daihatsu, дочерняя компания японского концерна Toyota, прекращает поставки своих автомобилей.

Тем временем акции Toyota Motor (7203.T) упали на 4,0%, что ниже среднего показателя Nikkei (.N225), который упал на 1,6%. Аналитики говорят, что влияние на прибыли Toyota, вероятно, будет ограниченным, учитывая размер материнской компании.

