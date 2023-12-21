Подразделение Toyota прекращает поставки автомобилей Daihatsu из-за сфальсифицированных результатов тестов безопасности

Из-за скандала с данными краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью, Daihatsu, дочерняя компания японского концерна Toyota, приостанавливает поставки своих автомобилей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По результатам расследования независимой комиссии было выявлено около двух сотен нарушений в 25 различных категориях испытаний. Ранее, в апреле и мае, уже были выявлены нарушения, связанные с облицовкой дверей и проведением испытаний на боковое столкновение.

В целом нарушения затрагивают 64 модели Daihatsu, включая 22 модели, которые продаются под брендом Toyota. Среди них автомобили Toyota Probox, Town Ace, Roomy и Pixis.

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На сайте Toyota сообщается, что в ответ на эти выводы компания Daihatsu приняла решение временно приостановить поставки всех своих моделей, которые в настоящее время производятся как в Японии, так и за рубежом. Toyota также приняла решение временно приостановить поставки нарушенных моделей.

Мы хотели бы принести наши искренние извинения за неудобства и беспокойство всем заинтересованным сторонам, включая клиентов. Daihatsu сообщила нам, что в дальнейшем прояснит ситуацию с властями и под их руководством примет все необходимые меры - говорится в сообщении.

По данным агентства Kyodo, в ближайшее время состоятся обыски в штаб-квартире Daihatsu в городе Осака в связи с выявленными нарушениями. В Toyota заявили, что пока не могут определить финансовое влияние этого скандала. Согласно с данными Toyota, Daihatsu выпустила 1,1 миллиона автомобилей за первые 10 месяцев года, почти 40% из них на зарубежных заводах. За этот период она продала около 660 000 автомобилей по всему миру, что составило 7% продаж Toyota.

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В компании отмечают, что для полноценного восстановления работы Daihatsu нужна "фундаментальная реформа", а также пересмотр сертификационных операций.