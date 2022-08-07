Тонны фруктов застряли в "битве апельсинов" между ЕС и Южной Африкой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Миллионы коробок с апельсинами портятся в контейнерах, что застряли в европейских портах, поскольку Южная Африка и Европейский Союз столкнулись в споре по правилам импорта. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.
Детали
Южная Африка, второй по величине экспортер свежих цитрусовых в мире после Испании, подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в прошлом месяце после того, как ЕС ввел новые требования безопасности растений и здоровья, которые, по словам фермеров, угрожают их выживанию.
Меры вступили в силу в июле, когда корабли уже находились в море, перевозя сотни контейнеров с южноафриканскими фруктами в Европу.
Правила ЕС направлены на борьбу с потенциальным распространением насекомого, которое называется ложной плодожоркой, вредителя, обитающего в странах Африки к югу от Сахары, который питается фруктами, включая апельсины и грейпфруты.
Новые меры требуют, чтобы южноафриканские фермеры применяли экстремальную холодную обработку всех апельсинов, следующих в Европу, и сохраняли плоды при температуре 2 градуса по Цельсию или ниже в течение 25 дней.
В своей жалобе в ВТО Южная Африка утверждала, что требования ЕС «не основываются на науке», являются более ограничительными, чем необходимо, и «дискриминационными».
Южноафриканские производители цитрусовых говорят, что это требование оказывает чрезмерное давление на отрасль, которая и без того находится в тяжелом положении.
Стороны имеют 60 дней, чтобы договориться о решении. В противном случае заявитель может потребовать, чтобы вопрос был решен группой экспертов.
ЕС заявил, что уверен в «совместимости с ВТО» своих мер.
Добавим
Европа является крупнейшим рынком для цитрусовой промышленности Южной Африки стоимостью почти 2 миллиарда долларов, на которую приходится 37% всего экспорта.