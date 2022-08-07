Тони фруктів застрягли в "битві апельсинів" між ЄС та Південною Африкою

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Південна Африка, другий за величиною експортер свіжих цитрусових у світі після Іспанії, подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) минулого місяця після того, як ЄС запровадив нові вимоги безпеки рослин та здоров'я, які, за словами фермерів, загрожують їх виживанню.

Заходи набули чинності в липні, коли кораблі вже перебували в морі, перевозячи сотні контейнерів із південноафриканськими фруктами до Європи.

Правила ЄС спрямовані на боротьбу з потенційним поширенням комахи, яка називається хибною плодожеркою, шкідника, що мешкає в країнах Африки на південь від Сахари, який харчується фруктами, включаючи апельсини та грейпфрути.

Нові заходи вимагають, щоб південноафриканські фермери застосовували екстремальну холодну обробку всіх апельсинів, що прямують до Європи, і зберігали плоди при температурі два градуси за Цельсієм або нижче протягом 25 днів.

У своїй скарзі до СОТ Південна Африка стверджувала, що вимоги ЄС «не ґрунтуються на науці», є більш обмежувальними, ніж необхідно, та «дискримінаційними».

Південноафриканські виробники цитрусових кажуть, що ця вимога чинить надмірний тиск на галузь, яка і без того перебуває у тяжкому становищі.

Сторони мають 60 днів, щоб домовитися про рішення. В іншому випадку заявник може вимагати, щоб питання було вирішено групою експертів.

ЄС заявив, що впевнений у «сумісності зі СОТ» своїх заходів.

Додамо

Європа є найбільшим ринком для цитрусової промисловості Південної Африки вартістю майже 2 мільярди доларів, на яку припадає 37% усього експорту.