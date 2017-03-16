Тело пропавшего львовянина нашли в техническом колодце

Во Франковский отдел полиции 14 марта поступило сообщение от жителей города о том, что их родственник, 40-летний львовянин, не вернулся домой, а его местонахождение им неизвестно.

Сегодня, 15 марта, правоохранители на улице Хуторивка обнаружили тело пропавшего мужчины в техническом колодце с водой.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти львовянина. Тело без признаков насильственной смерти направлено на экспертизу.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, полиция открыла дело по нападению на сельского голову и убийства его жены.