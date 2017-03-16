Тіло зниклого львів'янина знайшли у технічному колодязі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Львові правоохоронці виявили тіло зниклого львів'янина у технічному колодязі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
В Франківський відділ поліції 14 березня надійшло повідомлення від мешканців міста про те, що їхній родич, 40-річний львів’янин, не повернувся додому, а його місцеперебування їм невідоме.
Сьогодні, 15 березня, правоохоронці на вулиці Хуторівка виявили тіло зниклого чоловіка у технічному колодязі з водою.
Поліцейські встановлюють обставини смерті львів’янина. Тіло без ознак насильницької смерті скеровано на експертизу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне убивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, поліція відкрила справу щодо нападу на сільського голову та убивства його дружини.