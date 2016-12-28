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Тела еще трех погибших обнаружили на месте катастрофы Ту-154 - СМИ

Тела еще трех погибших обнаружили на месте катастрофы Ту-154 - СМИ

Киев • УНН

 • 7614 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 министерства обороны РФ в Черном море, количество найденных тел достигло 18 человек. Об этом со ссылкой на данные из штаба по проведению поисковых работ сообщает ТАСС, передает УНН.

"С 9:00 до 16:00 по местному времени во время поисковой операции обнаружены тела трех погибших и около 20 фрагментов тел", - сказал собеседник.

Он уточнил, что после авиакатастрофы всего обнаружено 18 тел погибших. Сейчас поисковая операция продолжается. Водолазы МЧС РФ в течение дня обнаружили и подняли на поверхность личные вещи пассажиров, среди которых - наручные часы, рюкзак с вещами и телефон, а также обломки самолета, в том числе часть крыла.

Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел крушение военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.

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