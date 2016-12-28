Тіла ще трьох загиблих виявили на місці катастрофи Ту-154 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Тіла ще трьох загиблих виявлені на місці катастрофи літака Ту-154 міністерства оборони РФ в Чорному морі, кількість знайдених тіл досягла 18 осіб. Про це з посиланням на дані з штабу з проведення пошукових робіт повідомляє ТАСС, передає УНН.
"З 9:00 до 16:00 за місцевим часом під час пошукової операції виявлені тіла трьох загиблих і близько 20 фрагментів тіл", - сказав співрозмовник.
Він уточнив, що після авіакатастрофи всього виявлено 18 тіл загиблих. Наразі пошукова операція триває. Водолази МНС РФ протягом дня виявили і підняли на поверхню особисті речі пасажирів, серед яких - наручний годинник, рюкзак з речами і телефон, а також уламки літака, в тому числі частина крила.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як "доктор Ліза". Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, - 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.