Tesla открывает завод в Калифорнии без разрешения властей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Американская компания по производству автомобилей и электроэнергии Tesla восстанавливает свое производство в Фримонте, штат Калифорния, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Илон Маск, передает УНН.
"Tesla возобновляет производство сегодня в противовес правилам округа Аламеда. Я буду наравне со всеми остальными. Если кого-то хотят арестовать, то я прошу, чтобы арестовали только меня", - написал Маск.
Он также сообщил, что чиновники одобрили открытие завода, но потом это решение заблокировали, поэтому "все очень запутано".
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Напомним, что ранее компания Tesla подала в суд на власти калифорнийского округа Аламеда с требованием возобновить работу закрытого из-за карантина завода в городе Фримонт.
Как сообщалось ранее в УНН, акции Tesla упали приблизительно на 13 млрд долларов из-за твитов Илона Маска.
Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.- Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020