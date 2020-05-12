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Tesla открывает завод в Калифорнии без разрешения властей

Киев • УНН

 • 15074 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Американская компания по производству автомобилей и электроэнергии Tesla восстанавливает свое производство в Фримонте, штат Калифорния, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Илон Маск, передает УНН.

Tesla открывает завод в Калифорнии без разрешения властей

"Tesla возобновляет производство сегодня в противовес правилам округа Аламеда. Я буду наравне со всеми остальными. Если кого-то хотят арестовать, то я прошу, чтобы арестовали только меня", - написал Маск.

Он также сообщил, что чиновники одобрили открытие завода, но потом это решение заблокировали, поэтому "все очень запутано".

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Напомним, что ранее компания Tesla подала в суд на власти калифорнийского округа Аламеда с требованием возобновить работу закрытого из-за карантина завода в городе Фримонт.

Как сообщалось ранее в УНН, акции Tesla упали приблизительно на 13 млрд долларов из-за твитов Илона Маска.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

- Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

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