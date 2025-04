Tesla відкриває завод у Каліфорнії без дозволу влади

"Tesla відновлює виробництво сьогодні на противагу правилам округу Аламеда. Я буду на рівні з усіма іншими. Якщо когось хочуть заарештувати, то я прошу, щоб арештували тільки мене", - написав Маск.

Він також повідомив, що чиновники схвалили відкриття заводу, але потім це рішення заблокували, тому "все дуже заплутано".

Нагадаємо, що раніше компанія Tesla подала до суду на владу каліфорнійського округу Аламеда з вимогою відновити роботу закритого через карантин заводу в місті Фрімонт.

Як повідомлялося раніше в УНН, акції Tesla впали на близько 13 млрд доларів через твіти Ілона Маска.

