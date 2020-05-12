Tesla відкриває завод у Каліфорнії без дозволу влади
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Американська компанія з виробництва автомобілів і електроенергії Tesla відновлює своє виробництво у Фрімонті, що у штаті Каліфорнія, незважаючи на обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Ілон Маск, передає УНН.
"Tesla відновлює виробництво сьогодні на противагу правилам округу Аламеда. Я буду на рівні з усіма іншими. Якщо когось хочуть заарештувати, то я прошу, щоб арештували тільки мене", - написав Маск.
Він також повідомив, що чиновники схвалили відкриття заводу, але потім це рішення заблокували, тому "все дуже заплутано".
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Нагадаємо, що раніше компанія Tesla подала до суду на владу каліфорнійського округу Аламеда з вимогою відновити роботу закритого через карантин заводу в місті Фрімонт.
Як повідомлялося раніше в УНН, акції Tesla впали на близько 13 млрд доларів через твіти Ілона Маска.
Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020