Террористы ХАМАСа целили в аэропорт в Тель-Авиве - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Террористы ХАМАСа заявляют, что выпустили несколько целей по аэропорту в Тель-Авиве, пишет CNN, передает УНН.
Детали
Вечером в воскресенье в центре Израиля и пригородах Тель-Авива были слышны громкие взрывы.
ХАМАС утверждает, что целился в международный аэропорт Бен-Гурион, который расположен недалеко от Тель-Авива. Ранее было известно, что в аэропорту находятся сотни людей, которой ждали вылеты.
Напомним
После атаки террористов ХАМАСа на границе Израиля и сектора Газа было обнаружено 260 тел погибших.