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Терористи ХАМАСу цілили в аеропорт в Тель-Авіві - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Терористи ХАМАСу заявляють, що випустили декілька цілей по аеропорту в Тель-Авіві, пише CNN, передає УНН.

Деталі 

Увечері в неділю в центрі Ізраїлю та передмістях Тель-Авіва було чутно гучні вибухи. 

ХАМАС стверджує, що цілив у міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, який розташований недалеко від Тель-Авіва. Раніше було відомо, що в аеропорті перебувають сотні людей, якій чекали на вильоти. 

Нагадаємо

Після атаки терористів Хамасу на кордоні Ізраїлю та сектора Гази було виявлено 260 тіл загиблих.

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