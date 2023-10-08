Терористи ХАМАСу цілили в аеропорт в Тель-Авіві - ЗМІ

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Увечері в неділю в центрі Ізраїлю та передмістях Тель-Авіва було чутно гучні вибухи.

ХАМАС стверджує, що цілив у міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, який розташований недалеко від Тель-Авіва. Раніше було відомо, що в аеропорті перебувають сотні людей, якій чекали на вильоти.

Нагадаємо

Після атаки терористів Хамасу на кордоні Ізраїлю та сектора Гази було виявлено 260 тіл загиблих.