Терехова нельзя считать наследником Кернеса - политолог

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“Сам Терехов строит сегодня свою избирательную компанию как раз на преемственности, на том, что он "наследник Кернеса“. На самом деле, мое личное мнение, сколько уже за электоральное наследие Геннадия Адольфовича все перегрызаются и пытаются как-то занять его место и быть как он, правда, ни у кого это не получается”, — прокомментировал он.

Политолог добавляет, что у Геннадия Кернеса не было как таковых политических “наследников”, и сам Терехов на эту роль подходит меньше всего.

"Мне в принципе кажется, что у Кернеса наследников не было, в любом случае это не Терехов, как бы он не пытался себя таковым показать. Да и в конце концов харьковчане тоже должны понимать, что такой как Кернес был один. Второго Кернеса не будет, и не стоит играть во второго Кернеса",- резюмировал он.

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