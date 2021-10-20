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Терехова не можна вважати спадкоємцем Кернеса - політолог

Київ • УНН

 • 11669 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов будує свою виборчу компанію на тому, що він "спадкоємець Кернеса", але вважати його таким не можна. Про це в коментарі УНН заявив політолог Микита Трачук.

Терехова не можна вважати спадкоємцем Кернеса - політолог

Цитата:

"Сам Терехов будує сьогодні свою виборчу компанію як раз на спадкоємності, на тому, що він "спадкоємець Кернеса". Насправді, моя особиста думка, скільки вже за електоральну спадщину Геннадія Адольфовича всі гризуться і намагаються якось зайняти його місце і бути як він, правда, ні у кого це не виходить", - прокоментував він.

Політолог додає, що у Геннадія Кернеса не було як таких політичних "спадкоємців", і сам Терехов на цю роль підходить найменше.

"Мені в принципі здається, що у Кернеса спадкоємців не було, у будь-якому випадку це не Терехов, як би він не намагався себе таким показати. Та й врешті харків'яни теж повинні розуміти, що такий, як Кернес, був один. Другого Кернеса не буде, і не варто грати у другого Кернеса", - резюмував він.

До теми

Нового мера Харкова жителі міста обиратимуть 31 жовтня. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.

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