Теннисистка Ястремская пробилась в финал квалификации турнира в Акапулько

Ястремская справилась с сопротивлением американки Эмин Бекташ - 6:4, 6:2. За место в основной сетке она поборется с канадкой Кэрол Чжао.

Зато Янчук уступила Аранчи Рус из Нидерландов - 2:6, 1:6.

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Отметим, что две представительницы Украины стартуют сразу с основной сетки соревнований. Леся Цуренко под 7-м номером посева сойдется с 81-й ракеткой мира Лорен Дэвис из США, а Екатерине Козловой будет противостоять австралийка Арина Родионова (132 в WTA).

Кроме того добавим, призовой фонд турнира составляет 250 тыс. долл.