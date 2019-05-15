Теннисистка Костюк разгромила соперницу и продолжила победную серию в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Киевлянка Марта Костюк выиграла поединок первого круга основной сетки теннисного турнира ITF в испанском городе Ла-Бисбал-дьАмпурда, сообщает УНН со ссылкой на ITF.
Соперницей на старте основы для Костюк стала Арина Родионова, которая выступает под флагом Австралии. Киевлянка не имела проблем в игре, отдав оппонентке только два гейма - 6:1, 6:1. В активе победительницы 6 реализованных с 10 брейкпойнтив при 3 ейсах.
Примечательно, что для юной украинки данный выигрыш стал 3-м подряд на этих соревнованиях, ведь она прошла квалификацию.
Добавим, во втором круге турнира Костюк сыграет с представительницей Швейцарии третьей сеяной Штефани Фьогеле.