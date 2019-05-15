Тенісистка Костюк розгромила суперницю та продовжила переможну серію в Іспанії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Киянка Марта Костюк виграла поєдинок першого кола основної сітки тенісного турніру ITF в іспанському місті Ла-Бісбал-д'Ампурда, повідомляє УНН з посиланням на ITF.

Суперницею на старті основи для Костюк стала Аріна Родіонова, яка виступає під прапором Австралії. Киянка не мала проблем у грі, віддавши опонентці тільки два гейми – 6:1, 6:1. В активі переможниці 6 реалізованих із 10 брейкпойнтів при 3 ейсах.

Примітно, що для юної українки даний виграш став 3-м поспіль на цих змаганнях, адже вона пройшла кваліфікацію.

Додамо, у другому колі турніру Костюк зіграє з представницею Швейцарії третьою сіяною Штефані Фьогеле.

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