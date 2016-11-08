Теннисист И.Марченко с победы начал выступления на соревнованиях в Братиславе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вторая ракетка Украины Илья Марченко с победы стартовал на турнире серии ATP Challenger в Братиславе (Словакия), сообщает УНН со ссылкой на сайт atpworldtour.
Два сети и 1 час и 18 минут понадобились украинцу, который посеян на турнире под 2 номером, чтобы оформить победу в первом круге над хозяином турнира Патриком Нема (882 ракетка мира) - 7: 5, 6: 2.
И.Марченко подал 10 эйсов и допустил одну двойную ошибку, реализовал 3 из 9 брейкпойнтов, при этом не дав сопернику ни одного шанса на брейк на своей подаче.
Отметим, что во втором раунде дончанин встретится с победителем встречи Васек Поспишил (Канада, АТР 136) - Ян Сатрал (Чехия, АТР 154).
Добавим также, 9-го ноября на турнире в Братиславе стартует и киевлянин Сергей Стаховский в поединке с 7-м сеяным словаком Лукашом Лацко.