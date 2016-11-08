Тенісист І.Марченко з перемоги розпочав виступи на змаганнях у Братиславі

Два сети та 1 година і 18 хвилин знадобилися українцю, який посіяний на турнірі під 2 номером, аби оформити перемогу в першому колі над господарем турніру Патріком Нема (882 ракетка світу) — 7:5, 6:2.

І.Марченко подав 10 ейсів і припустився однієї подвійної помилки, реалізував 3 з 9 брейкпойнтів, при цьому не давши суперникові жодного шансу на брейк на своїй подачі.

Зазначимо, що в другому раунді донеччанин зустрінеться з переможцем зустрічі Васек Поспішил (Канада, АТР 136) — Ян Сатрал (Чехія, АТР 154).

Додамо також, 9-го листопада на турнірі в Братиславі стартуватиме й киянин Сергій Стаховський у поєдинку із 7-м сіяним словаком Лукашом Лацко.