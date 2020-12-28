Теннисист Федерер пропустит Australian Open впервые с 2000 года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от участия в Australian Open, который перенесли на февраль из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.
39-летний швейцарец пропустит турнир впервые с 2000 года. Он побеждал на нем шесть раз.
Во время предварительного Australian Open Федерер сыграл свой последний матч — по итогам трех сетов он проиграл сербу Новаку Джоковичу, который в итоге и победил на турнире.
Впоследствии Федерер перенес операцию на его правом колене и больше не выступал в сезоне 2020 года.
Швейцарец рассказывал организаторам Australian Open, что перенос старта турнира на 8 февраля увеличит его шансы на участие, но 27 декабря агент игрока в своем заявлении сообщил, что Федерер решил не играть.
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По словам Тони Годсика, Федерер сделал большой прогресс на пути к своему восстановления в последние несколько месяцев, однако после с консультаций с командой он решил вернуться к теннису уже после Australian Open. Годсик предполагает, что швейцарец сможет участвовать в турнирах в конце февраля.
С момента начала профессиональной карьеры в 1998 году Федерер победил в рекордных 20 турнирах “Большого шлема”.
Australian Open играют в Мельбурне в штате Виктория, где в июле ввели жесткий локдаун для борьбы с коронавирусной инфекцией. В Австралии продолжают действовать строгие ограничения на путешествия.