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Теннисист Федерер пропустит Australian Open впервые с 2000 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от участия в Australian Open, который перенесли на февраль из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Теннисист Федерер пропустит Australian Open впервые с 2000 года

39-летний швейцарец пропустит турнир впервые с 2000 года. Он побеждал на нем шесть раз.

Во время предварительного Australian Open Федерер сыграл свой последний матч — по итогам трех сетов он проиграл сербу Новаку Джоковичу, который в итоге и победил на турнире.

Впоследствии Федерер перенес операцию на его правом колене и больше не выступал в сезоне 2020 года.

Швейцарец рассказывал организаторам Australian Open, что перенос старта турнира на 8 февраля увеличит его шансы на участие, но 27 декабря агент игрока в своем заявлении сообщил, что Федерер решил не играть.

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По словам Тони Годсика, Федерер сделал большой прогресс на пути к своему восстановления в последние несколько месяцев, однако после с консультаций с командой он решил вернуться к теннису уже после Australian Open. Годсик предполагает, что швейцарец сможет участвовать в турнирах в конце февраля.

С момента начала профессиональной карьеры в 1998 году Федерер победил в рекордных 20 турнирах “Большого шлема”.

Australian Open играют в Мельбурне в штате Виктория, где в июле ввели жесткий локдаун для борьбы с коронавирусной инфекцией. В Австралии продолжают действовать строгие ограничения на путешествия.

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