Температура моря в Новой Зеландии достигла рекордно высоких значений, втрое превысив среднемировой показатель в одном регионе, что вызывает беспокойство относительно здоровья морских обитателей и экосистем.
Температура воды в море Новой Зеландии достигла рекордно высокого уровня, втрое превысив средние мировые показатели в одном регионе. Пишет УНН с ссылкой на The Guardian.
Детали
В Новой Зеландии обеспокоены относительно здоровья морских обитателей и экосистем страны, поскольку температура моря достигла рекордного уровня, втрое превысив среднемировой показатель в одном регионе.
По информации исследователей, в Новой Зеландии может наблюдаться более высокая температура из-за ее географического положения и того, как глобальные океанские течения перемещаются и переносят тепло.
Новая Зеландия зажата между Тихим океаном, Тасмановым морем и Южным океаном - во всех этих трех областях связано значительное потепление, поэтому мы получаем тепло со всех сторон
Новые данные Статистического управления Новой Зеландии показывают, что с 1982 года температура поверхности моря росла в среднем на 0,16-0,26°C за десятилетие, а в прибрежных водах - на 0,19-0,34°C за десятилетие.
Если сравнивать данные за предыдущие 20 лет, то темпы потепления поверхности океана вокруг Новой Зеландии вдвое превысили глобальный средний показатель за десятилетие (0,18°C). В регионе островов Чатем - втрое превысили среднемировой показатель.
Интенсивная морская жара может вызвать масштабные экологические изменения, убивая виды, формирующие среду обитания, такие как ламинария
Между тем жители Новой Зеландии также почувствуют последствия потепления моря, поскольку океан определяет большую часть погоды в островном государстве, сказала доктор Джорджия Грант, климатолог из GNS Science.
"Повышение температуры океана является одним из факторов того, почему ожидается усиление штормов, таких как циклон "Габриэль", в связи с потеплением климата", добавляет специалист.
Справка
Глобальная средняя температур поднялась на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем в течение 12 месяцев подряд.
Новые данные показывают, что температура планеты превышала критически важную целевую отметку в течение целого года.
Прошлый месяц стал не только самым жарким июнем за всю историю наблюдений, но и первым, когда средняя температура Земли превысила на 1,5 градуса Цельсия доиндустриальную базовую линию, по которой измеряется антропогенное потепление.
Напомним,
УНН сообщал, что с 11 по 15 июля в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины ожидается аномальная жара с температурой до 40-41°C, что приближается к абсолютным максимумам, зафиксированным за всю историю наблюдений в стране.
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