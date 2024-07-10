Температура воды в море Новой Зеландии достигла рекордно высокого уровня, втрое превысив средние мировые показатели в одном регионе. Пишет УНН с ссылкой на The Guardian.

Детали

В Новой Зеландии обеспокоены относительно здоровья морских обитателей и экосистем страны, поскольку температура моря достигла рекордного уровня, втрое превысив среднемировой показатель в одном регионе.

По информации исследователей, в Новой Зеландии может наблюдаться более высокая температура из-за ее географического положения и того, как глобальные океанские течения перемещаются и переносят тепло.

Новая Зеландия зажата между Тихим океаном, Тасмановым морем и Южным океаном - во всех этих трех областях связано значительное потепление, поэтому мы получаем тепло со всех сторон - объясняет Мэтт Пинкертон, главный ученый Национального института водных ресурсов и атмосферы.

Новые данные Статистического управления Новой Зеландии показывают, что с 1982 года температура поверхности моря росла в среднем на 0,16-0,26°C за десятилетие, а в прибрежных водах - на 0,19-0,34°C за десятилетие.

Если сравнивать данные за предыдущие 20 лет, то темпы потепления поверхности океана вокруг Новой Зеландии вдвое превысили глобальный средний показатель за десятилетие (0,18°C). В регионе островов Чатем - втрое превысили среднемировой показатель.

Интенсивная морская жара может вызвать масштабные экологические изменения, убивая виды, формирующие среду обитания, такие как ламинария - говорит доктор Кристофер Корнуолл, преподаватель морской биологии в Университете Виктории в Веллингтоне.

Между тем жители Новой Зеландии также почувствуют последствия потепления моря, поскольку океан определяет большую часть погоды в островном государстве, сказала доктор Джорджия Грант, климатолог из GNS Science.

"Повышение температуры океана является одним из факторов того, почему ожидается усиление штормов, таких как циклон "Габриэль", в связи с потеплением климата", добавляет специалист.

Справка

Глобальная средняя температур поднялась на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем в течение 12 месяцев подряд.

Новые данные показывают, что температура планеты превышала критически важную целевую отметку в течение целого года.

Прошлый месяц стал не только самым жарким июнем за всю историю наблюдений, но и первым, когда средняя температура Земли превысила на 1,5 градуса Цельсия доиндустриальную базовую линию, по которой измеряется антропогенное потепление.

Напомним,

УНН сообщал, что с 11 по 15 июля в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины ожидается аномальная жара с температурой до 40-41°C, что приближается к абсолютным максимумам, зафиксированным за всю историю наблюдений в стране.

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