Telegram запустил в Беларуси инструменты против цензуры - Дуров

“Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается”, — написал Дуров.

Напомним, почти сразу после закрытия избирательных участков 9 августа в 20:00 (совпадает со временем Киева) СМИ Беларуси начали массово сообщать о проблемах со связью. Основная коммуникация шла через мессенджер Telegram, социальные сети (Twitter, Facebook) и по телефону с людьми с места событий.

Как сообщал УНН, в Минске вечером 10 августа началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку.

Напомним, после голосования на президентских выборах в столице Беларуси и других городах начались массовые протесты. В Минске между протестующими и милицией минувшей ночью произошли столкновения. К центру города стянули военных, водометы и спецтехнику. Милиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, есть пострадавшие. Впоследствии в МВД Беларуси официально сообщили о первом погибшем среди протестующих.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H

— Pavel Durov (@durov) August 10, 2020