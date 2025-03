Telegram запустив у Білорусі інструменти проти цензури - Дуров

“Ми включили наші інструменти антицензури в Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів. Однак зв’язок як і раніше дуже нестабільний, оскільки інтернет іноді в країні повністю відключається”, — написав Дуров.

Нагадаємо, майже відразу після закриття виборчих дільниць 9 серпня о 20:00 (збігається з часом Києва) ЗМІ Білорусі почали масово повідомляти про проблеми зі зв’язком. Основна комунікація йшла через месенджер Telegram, соціальні мережі (Twitter, Facebook) та телефоном з людьми з місця подій.

Як повідомляв УНН, у Мінську ввечері 10 серпня почалась друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку.

Нагадаємо, після голосування на президентських виборах у столиці Білорусі та інших містах почалися масові протести. У Мінську між протестувальниками та міліцією минулої ночі сталися сутички. До центра міста стягнули військових, водомети та спецтехніку. Міліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати, є постраждалі. Згодом у МВС Білорусі офіційно повідомили про першого загиблого з-поміж протестувальників.

