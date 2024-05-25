Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Последствиями ракетного удара по промышленному объекту в Одесской области, который произошел 17 мая, занимаются эксперты и специальные органы. Угрозы техногенной катастрофы нет. Об этом сообщил заместитель председателя Одесской областной администрации Александр Харлов в комментарии УНН.

«Сейчас соответствующими органами уже проведены осмотр зон поражения и дезинфекция территории. Продукты животного происхождения обработаны специальным веществом. Угрозы техногенно-экологической катастрофы нет", - подчеркнул Харлов.

По его словам, в ближайшее время мясо будет утилизировано согласно определенному порядку.

Напомним, 17 мая российская ракета попала в большой склад в Одесской области, где хранились продукты питания, преимущественного животного происхождения.