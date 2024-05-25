Техногенної катастрофи немає: в Одеській ОВА прокоментували наслідки ракетного удару по мʼясному складу
Київ • УНН
Російська ракета влучила у продовольчий склад, де зберігалися переважно продукти тваринного походження, в Одеській області 17 травня, але загрози техногенної катастрофи, за словами влади, немає.
Наслідками ракетного удару по промисловому обʼєкту на Одещині, яке сталося 17 травня, займаються експерти та спеціальні органи. Загрози техногенної катастрофи немає. Про це повідомив перший заступник голови Одеської обласної адміністрації Олександр Харлов в коментарі УНН.
"Наразі відповідними органами вже проведені огляд зон ураження та дезінфекція території. Продукти тваринного походження оброблені спеціальною речовиною. Загрози техногенно-екологічної катастрофи немає", - наголосив Харлов.
За його словами, найближчим часом мʼясо буде утилізовано згідно визначеного порядку.
Нагадаємо, 17 травня російська ракета влучила у великий склад на Одещині, де зберігалися продукти харчування, переважного тваринного походження.