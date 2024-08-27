«Татаров и Малыш убивали чеченцев в Киеве": Зеленский объяснил, почему не увольняют Татарова

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя на вопрос об эффективности команды Офиса президента и просьбу оценить работу в частности заместителя руководителя ОП Олега Татарова, ответил, что тот вместе с главой СБУ Василием Малюком убивал чеченцев в Киеве. Об этом заявил Зеленский во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Детали

Что касается моей команды. Сегодня моя команда, как президента Украины, это все те люди, которые защищают наше государство: и вооруженные силы, и главком, и министр обороны. Я считаю, что мы одна команда, и чиновники. Я считаю, когда у нас есть действительно позитив в направлении ЕС, который вы, к сожалению, не видите, но если есть этот позитив и много лет многие этого хотели, то надо поблагодарить нашего спикера (ВР - ред.), его коллег. Много законов принято. Есть разные вызовы. И в Раде, и правительстве, но не замечать действительно того, что во время войны Украина столько всего сделала - сказал Зеленский.

Он также отметил, что решение о выделении Patriot, ATACAMS, проведение саммита мира появилось не само по себе.

Так вот когда вы говорите, как оценить людей, например, Андрей Ермак один из основных тех людей, которые готовили и Формулу мира, и саммит мира, и когда я вам говорю, например, о других людях и говорю, что мы все одна команда, то мы все эти наработки, все эти общения, контакты с США, в Белом доме, Госдепе и т.д., и все эти достижения, что имеет сегодня Украина - это каждый из них сделал. Те же Patriot, ATACAMS. Вы просто не знаете всех деталей. Что касается Татарова. Также не хотел об этом говорить, хотя у нас был оффрек. Я удивлен вашим вопросом (...) И на оффреке я сказал о Татарове, но если вам мало, то я повторю. Я не хотел это сказать. Это знают и Соединенные Штаты, и все: Олег Татаров вместе Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве, пока вы здесь не были. Мало? Выгнать его, чтобы его убили русские? - добавил Зеленский, отвечая на вопрос, по каким критериям он оценивает членов команды Олега Татарова, Ростислава Шурму, Алексея Кулебу и Андрея Ермака.

В уряді можуть бути зміни, займаємося цим процесом - Зеленський