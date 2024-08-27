"Татаров і Малюк вбивали чеченців у Києві": Зеленський пояснив, чому не звільняють Татарова

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи на питання про ефективність команди Офісу президента і прохання оцінити роботу зокрема заступника керівника ОП Олега Татарова, відповів, що той разом з головою СБУ Василем Малюком вбивав чеченців в Києві. Про це заявив Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Деталі

Що стосується моєї команди. Сьогодні моя команда, як президента України, це всі ті люди, які захищають нашу державу: і збройні сили, і главком, і міністр оборони. Я вважаю, що ми одна команда, і урядовці. Я вважаю, коли в нас є дійсно позитив в напрямку ЄС, який ви, на жаль, не бачите, але якщо є цей позитив і багато років багато цього хотіли, то тут треба подякувати нашому спікеру (ВР - ред.), його колегам. Багато законів прийнято. Є різні виклики. І в Раді, і уряді, але не помічати дійсно того, що в час війни Україна стільки всього зробила

Він також наголосив, що рішення про виділення Patriot, ATACAMS, проведення саміту миру з’явилося не само по собі.

Так ось коли ви кажете, як оцінити людей, наприклад, Андрій Єрмак один із основних тих людей, які готували і Формулу миру, і саміт миру, і коли я вам кажу, наприклад, про інших людей і говорю, що ми всі одна команда, то ми всі ці напрацювання, всі ці спілкування, контакти із США, в Білому домі, Держдепі тощо, і всі ці надбання, що має сьогодні Україна - це кожен з них зробив. Ті ж Patriot, ATACAMS. Ви просто не знаєте всіх деталей. Що стосується Татарова. Також не хотів про це говорити, хоча в нас був оффрек. Я здивований вашим питанням (...) І на оффреці я сказав про Татарова, але якщо вам замало, то я повторю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі: Олег Татаров разом Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни?