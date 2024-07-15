В Кабмине могут быть изменения. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, и добавил, что с некоторыми министрами проговариваются те, или иные изменения, передает корреспондент УНН.

На вопрос, стоит ли в ближайшее время ожидать замену премьер-министра Шмыгаля, Зеленский ответил: "Что касается правительственных изменений, если они будут, если они произойдут, то обязательно вы будете об этом знать. Мы не можем говорить просто о замене премьер-министра. Это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве, наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом. У меня нет много времени на это, но мы проговариваем с некоторыми министрами те или иные изменения".

Зеленский отметил, что Шмыгаль один из важных людей в правительстве.

Он премьер-министр, конечно я с ним также проговариваю некоторые вещи - сказал Зеленский.

Дополнение

В СМИ сообщалось, что в ОП готовятся к возможному увольнению Дениса Шмыгаля с должности премьера.

По состоянию на начало июля единственной кандидатурой, серьезно обсуждаемой как потенциальную замену Шмыгалю, является первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.