Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона

Теперь в Украине можно легко декларировать экспресс-отправления и платить таможенные платежи прямо со смартфона, сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Таможенная служба сообщила о возможности самостоятельного декларирования экспресс-отправлений гражданами в личном кабинете на веб-портале "Единое окно для международной торговли" путем подачи электронной таможенной декларации М-16. "Это можно сделать прямо со смартфона в любом удобном месте!" - отмечают в ведомстве.

"За счет использования предварительной информации, которая подается экспресс-операторами, граждане имеют возможность в несколько кликов самостоятельно задекларировать отправления стоимостью до 10 000 евро и оплатить таможенные платежи", - рассказали в таможенной службе.

Для упрощения процесса реализован ряд сервисных функций:

подавляющее большинство граф декларации заполняется автоматически;

автоматически осуществляется машинный перевод названий товаров и другой информации на украинский язык;

возможность во многих случаях подбора кода товара по УКТ ВЭД;

расчет налогов происходит в автоматическом режиме;

предусмотрено автозаполнение тех реквизитов, которых не хватает в предыдущей информации - в том случае, если гражданин ранее уже пользовался этим сервисом.

После подачи декларации М-16, которую необходимо подписать с помощью КЭП или Дія.Підпис, как указано, выполняется следующее: в случае, если стоимость товаров превышает 150 евро и они подлежат налогообложению, генерируется QR-код. Кликнув на этот QR-код или наведя на него камеру мобильного телефона, можно за считанные секунды оплатить начисленные таможенные платежи со своего банковского приложения, указали в ведомстве.

Отследить статус оформления отправления и поступления уплаченных средств на таможню также можно онлайн через личный кабинет.

"Мы позаботились о том, чтобы подразделение таможенного оформления, которое осуществляет оформление экспресс-отправлений, с использованием новой автоматизированной системы таможенного оформления имело круглосуточный оперативный доступ к информации о поступлении уплаченных сумм налогов на счет таможни в Госказначействе", - добавили в службе.

При этом там указали, что остаются и альтернативные способы оформления, такие как декларирование экспресс-перевозчиком или через таможенного брокера и личное (или другим лицом по доверенности) представление бумажной декларации в подразделение таможенного оформления.

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