МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона
На Ореховском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ
На Закарпатье планируют построить порт на Тисе с мультимодальным терминалом
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19Эксклюзив
Осторожно, мошенники: в Укрэнерго предупредили о фейковом канале компании в Telegram
"Следующие два года решат все": премьер Польши Туск заявил о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны
Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"
Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров
Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка - Минфин
Глава МИД Германии: путин хочет втянуть НАТО в войну
Популярные
Украина переходит на летнее время 31 марта
В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины
На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк
Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку
Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль
Публикации
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Таможенное оформление экспресс-отправлений разрешили делать со смартфона
Украина теперь позволяет гражданам легко декларировать экспресс-отправления и платить таможенные платежи непосредственно со своих смартфонов через веб-портал "Единое окно для международной торговли", что упрощает процесс таможенного оформления.
На Ореховском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ
На Ореховском направлении за минувшие сутки российские войска восемь раз атаковали украинские позиции, но, понеся потери, отступили на исходные позиции.
На Закарпатье планируют построить порт на Тисе с мультимодальным терминалом
Закарпатье планирует построить первый в регионе речной порт с мультимодальным терминалом на берегу реки Тиса для осуществления международных перевозок.
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19 в Украине, как ожидается, завершится в середине апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Осторожно, мошенники: в Укрэнерго предупредили о фейковом канале компании в Telegram
Мошенники создали фейковый Telegram-канал от имени Укрэнерго для распространения дезинформации об отключении электроэнергии в регионах.
"Следующие два года решат все": премьер Польши Туск заявил о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны
Премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждает о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны, призывая к увеличению расходов на оборону и поддержке Украины.
Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"
Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину вступления Литвы в НАТО заявил, что сегодняшняя цель должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить.
Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров
В Запорожской области военные и гражданские инженеры в три смены масштабно строят укрепления для защиты жителей и огромной линии фронта, несмотря на попытки России помешать строительству.
Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка - Минфин
Украина получила от Японии и Великобритании через Всемирный банк кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на поддержку ключевых приоритетов государственного бюджета в условиях полномасштабной агрессии со стороны России.
Глава МИД Германии: путин хочет втянуть НАТО в войну
путин стремится уничтожить существование Украины как независимой страны и втянуть НАТО в войну, но Германия никогда этого не допустит, заявила министр иностранных дел Германии.