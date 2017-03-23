Т.Мэй осудила теракт в Лондоне

Свое заявление Т.Мей сделала после заседания правительственного комитета по экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации. По словам премьер-министра, полная картина нападения пока неясна.

"Но ... я могу подтвердить, что этот ужасный инцидент начался, когда нападающий-одиночка въехал на своем авто в пешеходов, которые шли вдоль Вестминстерскому мосту, убил двух человек и ранил многих других, включая трех офицеров полиции", - сообщила она. "Этот нападающий, вооруженный ножом, потом побежал в парламент, где столкнулся с офицерами полиции, которые держат нас - и наши демократические институты - в безопасности ", - сказала она.

Также Т.Мэй выразила убеждение, что нападение на парламент не было случайным.

"Террористы решили атаковать в сердце нашей столицы, где люди всех национальностей, религий и культур собираются вместе, чтобы отметить ценности свободы, демократии и свободы слова", - заявила Т.Мэй.

Также она выразила соболезнования раненым и их семьям и близким.