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Т.Мей засудила теракт у Лондоні

Т.Мей засудила теракт у Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей засудила “хворий і збочений” ‎напад у центрі Лондона, що забрав життя щонайменше чотирьох людей, передає УНН з посиланням на ВВС.

Свою заяву Т.Мей зробила після засідання урядового комітету із екстреного реагування на надзвичайні ‎ситуації.‎‎ За словами прем’єр-міністра, повна картина нападу поки що неясна.

“Але... я можу підтвердити, ‎що цей жахливий інцидент розпочався, коли нападник-одинак в’їхав на своєму авто у ‎пішоходів, що йшли уздовж Вестмінстерського мосту, убив двох людей і поранив багатьох ‎інших, включно із трьома офіцерами поліції”, — повідомила вона.‎ Цей нападник, озброєний ножем, потім побіг до парламенту, де зіштовхнувся із ‎офіцерами поліції, які тримають нас — і наші демократичні інституції — у безпеці", — сказала вона.‎

Також Т.Мей висловила переконання, що напад на парламент не був випадковим.‎

‎"Терористи вирішили атакувати у серце нашої столиці, де люди усіх національностей, ‎релігій і культур збираються разом, щоб відзначити цінності свободи, демократії і свободи ‎слова", — заявила Т.Мей.‎

Також жінка висловила співчуття пораненим і їхнім родинам та близьким.‎

Українські Національні Новини

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