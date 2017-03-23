Т.Мей засудила теракт у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей засудила “хворий і збочений” напад у центрі Лондона, що забрав життя щонайменше чотирьох людей, передає УНН з посиланням на ВВС.
Свою заяву Т.Мей зробила після засідання урядового комітету із екстреного реагування на надзвичайні ситуації. За словами прем’єр-міністра, повна картина нападу поки що неясна.
“Але... я можу підтвердити, що цей жахливий інцидент розпочався, коли нападник-одинак в’їхав на своєму авто у пішоходів, що йшли уздовж Вестмінстерського мосту, убив двох людей і поранив багатьох інших, включно із трьома офіцерами поліції”, — повідомила вона. Цей нападник, озброєний ножем, потім побіг до парламенту, де зіштовхнувся із офіцерами поліції, які тримають нас — і наші демократичні інституції — у безпеці", — сказала вона.
Також Т.Мей висловила переконання, що напад на парламент не був випадковим.
"Терористи вирішили атакувати у серце нашої столиці, де люди усіх національностей, релігій і культур збираються разом, щоб відзначити цінності свободи, демократії і свободи слова", — заявила Т.Мей.
Також жінка висловила співчуття пораненим і їхнім родинам та близьким.