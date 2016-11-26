Свидетель Голодомора: Россия организовала голод и принесла новую беду на родной Донбасс

"Я тогда был семилетним мальчиком. И в 30-х годах трудолюбивые люди моментально стали старцами. У моего деда был полный двор живности. Я хорошо помню, как под крышей его дома висели окорока, колбасы, сало, был мед" - вспомнил мужчина.

"Но организатор голода доложил Сталину, что нет другого пути, как подавить народ. Потому что когда люди будут видеть, как умирают их дети - они забудут о сопротивлении. И весной я видел полуживых, разбухших людей, которые давно съели своих собак и кошек, свою кожаную обувь. Они шли, обмотанные в тряпье, протягивали руки, потому что хотели что-то найти, но не находили ничего. И сегодня виновные в той трагедии не могут успокоиться, Россия, организовала голод, принесла новую беду на мой родной Донбасс, откуда я 2 года назад должен был выехать, принесла туда "русский мир" и новые смерти. Сегодня я сожалею о погибших, но верю, что как мы, как и более 80 лет назад не сломались, так останемся несокрушимыми и сейчас. И обязательно победим врага", - добавил свидетель Голодомора.

Напомним, Украина в этом году чтит память жертв голодоморов 26 ноября.

По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.