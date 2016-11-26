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Свідок Голодомору: Росія організувала голод і принесла нову біду на рідний Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Винні в трагедії Голодомору не можуть заспокоїтись, Росія, яка організувала той голод, принесла нову біду на Донбас, принесла туди "рускій мір" та нові смерті. Про це під час вшанування пам'яті жертв Голодомору сказав один зі свідків голоду, переселенець з Донбасу, дев'яносторічний Микола Онищенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінкульту.

Свідок Голодомору: Росія організувала голод і принесла нову біду на рідний Донбас

"Я тоді був семирічним хлопчиком. І у 30-х роках працьовиті люди вмить стали старцями. У мого діда був повний двір живності. Я добре пам'ятаю, як під дахом його хати висіли окороки, колбаси, сало, був мед" - згадав чоловік.

"Але організатор голоду доповів Сталіну, що немає іншого шляху, як придушити народ. Бо коли люди бачитимуть, як вмирають їх діти - вони забудуть про спротив. І навесні я бачив напівживих, розбухлих людей, які давно з'їли своїх собак і котів, своє шкіряне взуття. Вони йшли, обмотані в ганчір'я, протягували руки, бо хотіли щось знайти, але не не знаходили нічого. І сьогодні винні в тій трагедії не можуть заспокоїтись, Росія, яка організувала той голод, принесла нову біду на мій рідний Донбас, звідки я 2 роки тому мав виїхати, принесла туди "рускій мір" та нові смерті. Сьогодні я жалкую за загиблими, але вірю, що як ми, так як і понад 80 років тому не зламались, так залишимось незламними і тепер. І обов'язково переможемо ворога", - додав свідок Голодомору.

Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.

За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.

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