Свідок Голодомору: Росія організувала голод і принесла нову біду на рідний Донбас

"Я тоді був семирічним хлопчиком. І у 30-х роках працьовиті люди вмить стали старцями. У мого діда був повний двір живності. Я добре пам'ятаю, як під дахом його хати висіли окороки, колбаси, сало, був мед" - згадав чоловік.

"Але організатор голоду доповів Сталіну, що немає іншого шляху, як придушити народ. Бо коли люди бачитимуть, як вмирають їх діти - вони забудуть про спротив. І навесні я бачив напівживих, розбухлих людей, які давно з'їли своїх собак і котів, своє шкіряне взуття. Вони йшли, обмотані в ганчір'я, протягували руки, бо хотіли щось знайти, але не не знаходили нічого. І сьогодні винні в тій трагедії не можуть заспокоїтись, Росія, яка організувала той голод, принесла нову біду на мій рідний Донбас, звідки я 2 роки тому мав виїхати, принесла туди "рускій мір" та нові смерті. Сьогодні я жалкую за загиблими, але вірю, що як ми, так як і понад 80 років тому не зламались, так залишимось незламними і тепер. І обов'язково переможемо ворога", - додав свідок Голодомору.

Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.

За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.